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12:30, 7 мая 2024Наука и техника

Выявлена загадочная причина рака

Nature: обнаружен вызывающий рак почки неизвестный триггер

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Ученые выявили существование загадочного триггера, ответственного за высокую заболеваемость раком почки в некоторых странах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи проанализировали образцы опухолей и крови 962 человек, больных раком почки, со всего мира и обнаружили мутации SBS40b, вызванные неизвестной причиной и присутствующие во многих из опухолевых тканей. Триггером, вызывающим эти мутации, может быть химическое вещество, находящееся в окружающей среде, однако его пока не удалось идентфицировать.

Специалисты отмечают, что будущие усилия будут направлены на то, чтобы выяснить природу триггера. Для этого они изучат привычки, образ жизни и окружающую среду, влияющую на пациентов.

Рак почки имеет высокий уровень заболеваемости в Центральной и Северной Европе, особенно в Чешской Республике и Литве, а число случаев заболевания в последние десятилетия возросло в странах с высоким уровнем дохода, включая Великобританию.

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      Александр Еникеев
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