Женщина отомстила незнакомцу за непрошеное фото пениса

Писательница Бекки Холмс отомстила незнакомцу за непрошеное фото полового органа

Британской писательнице Бекки Холмс удалось отомстить мужчине за непрошенное фото пениса. Об этом она рассказала в соцсети X (бывший Twitter).

По словам женщины, незнакомец с ником Грег прислал ей снимок, на котором он стоит без штанов и держит перед собой листок с надписью «С днем рождения». В середине листка проделано отверстие, через которое выглядывает его половой орган.

Холмс похвалила мужчину за старание и добавила, что ее беспокоит красное пятно на его животе. «Грег, у меня диплом по дерматологии, — соврала она. — Я видела подобные пятна в таком месте, и это часто признак кое-чего более серьезного».

Мужчина пытался отпираться и говорил, что всего лишь натер живот одеждой, но писательница не сдавалась. Она объяснила, что подобное заболевание на первых порах часто не вызывает беспокойства, поэтому его замечают, когда лечить уже поздно.

В конце концов мужчина разволновался до такой степени, что показал живот двоюродной сестре. Впечатлить ее не удалось, поэтому он снова написал Холмс и попросил узнать мнение о его пятне у другого специалиста. Вместо этого та выложила скриншоты их переписки в соцсети.

Ранее сообщалось, что мужчина из Туниса неудачно повернулся во сне и сломал пенис в двух местах. 27-летний пациент обратился в больницу через 48 часов, к тому времени его половой член опух, деформировался и посинел.