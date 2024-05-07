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02:05, 7 мая 2024Из жизни

Женщина отомстила незнакомцу за непрошеное фото пениса

Писательница Бекки Холмс отомстила незнакомцу за непрошеное фото полового органа
Becky Holmes

Becky Holmes. Кадр: Jeremy Vine on 5 / YouTube

Британской писательнице Бекки Холмс удалось отомстить мужчине за непрошенное фото пениса. Об этом она рассказала в соцсети X (бывший Twitter).

По словам женщины, незнакомец с ником Грег прислал ей снимок, на котором он стоит без штанов и держит перед собой листок с надписью «С днем рождения». В середине листка проделано отверстие, через которое выглядывает его половой орган.

Холмс похвалила мужчину за старание и добавила, что ее беспокоит красное пятно на его животе. «Грег, у меня диплом по дерматологии, — соврала она. — Я видела подобные пятна в таком месте, и это часто признак кое-чего более серьезного».

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Мужчина пытался отпираться и говорил, что всего лишь натер живот одеждой, но писательница не сдавалась. Она объяснила, что подобное заболевание на первых порах часто не вызывает беспокойства, поэтому его замечают, когда лечить уже поздно.

В конце концов мужчина разволновался до такой степени, что показал живот двоюродной сестре. Впечатлить ее не удалось, поэтому он снова написал Холмс и попросил узнать мнение о его пятне у другого специалиста. Вместо этого та выложила скриншоты их переписки в соцсети.

Ранее сообщалось, что мужчина из Туниса неудачно повернулся во сне и сломал пенис в двух местах. 27-летний пациент обратился в больницу через 48 часов, к тому времени его половой член опух, деформировался и посинел.

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      Олег Парамонов
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