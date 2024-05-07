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15:33, 7 мая 2024Бывший СССР

Из-за учений НАТО в европейской столице введут комендантский час

В Вильнюсе введут комендантский час из-за учений НАТО

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В Вильнюсе 7 мая введут комендантский час из-за учений НАТО, которые проходят на территории страны. Об этом рассказал главный офицер по военно-гражданскому сотрудничеству Штаба обороны Литвы, майор Донатас Сухоцкис, передает LRT.

«В Литве впервые вводится комендантский час, который раньше был только в теории», — отметил он. По словам военного, комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00.

Сухоцкис уточнил, что комендантский час в столице объявлен для борьбы с разведывательными, диверсионными или криминогенными территориальными или гибридными угрозами. Он также пояснил, что в ходе учений военные инсценируют протесты, столкновения и введение мобилизации в стране.

Ранее стало известно, что летом в Литве пройдут самые крупные в истории страны учения Baltic Operations 2024 (BALTOPS). Всего в них смогут принять участие до 10 тысяч военнослужащих из других стран.

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      Александр Курбатов
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