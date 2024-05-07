Маск прокомментировал идею поединка Путина и Зеленского

Илон Маск поддержал идею писателя Кинга о поединке Путина с Зеленским

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

В частности, он подписал словом «недооценивается» пост Кинга, где он написал, что «Путин и Зеленский должны... уладить свои разногласия один на один». По словам Маска, подобный способ решения споров имеет смысл.

Ранее Маск отреагировал на решение Соединенных Штатов и Украины в отношении России. Предприниматель согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, который заявил, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Тогда же Украина сохранила бы свои территории, выбрав нейтралитет.