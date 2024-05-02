Илон Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в Конгрессе США

Илон Маск назвал странной акцию с украинскими флагами в здании Конгресса США

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании Конгресса США. Об этом он написал в социальной сети X.

Бизнесмен назвал эту акцию странной. «Хоть бы американским флагом помахали!» — написал миллиардер.

Ранее Маск отреагировал на решение Соединенных Штатов и Украины в отношении России. Предприниматель согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, который заявил, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Тогда же Украина сохранила бы свои территории, выбрав нейтралитет.