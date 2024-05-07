Раскрыты детали мер безопасности на инаугурации Путина

Депутат Заварзин: на инаугурации чувствовалась работа служб безопасности

Депутаты проходили проверку перед инаугурацией президента России Владимира Путина в здании Госдумы, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О мерах безопасности на торжественной церемонии вступления в должность главы государства парламентарий сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Все было не в нагрузку. Не мешало ничего. Не было давления. Все было продумано, начиная от того, что депутаты проходили проверку непосредственно в Думе, потом садились в автобусы, приезжали туда, нас внимательно встречали. Было свободно, понятно, но мы ощущали, что присутствуют различные службы, которые занимались вопросом безопасности. Я скажу, что все было комфортно», — поделился Заварзин.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле. Сразу после инаугурации российское правительство в соответствии с законом ушло в отставку. Следующее правительство будет избрано по новым правилам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию.

