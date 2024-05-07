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17:47, 7 мая 2024Мир

МИД возмутился запретом атрибутики Дня Победы в Берлине 8-9 мая

Посольство РФ: запрет атрибутики Дня Победы в Берлине 8-9 мая неприемлем

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Запрет властями Берлина российской атрибутики и символов Дня Победы 8-9 мая абсолютно неприемлем. Об этом говорится в комментарии посольства России в Германии.

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — подчеркнули в дипмиссии, потребовав отмены всех запретов.

В другом заявлении российские дипломаты также указали, что берлинская городская администрация запретила демонтрацию символики с литерами «Z» и «V».

Ранее спортсменов из России предупредили, что на Олимпийских играх — 2024 в Париже их ждут дисциплинарные меры вплоть до дисквалификации за демонстрацию символики с буквой «Z».

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      Виктория Кондратьева
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