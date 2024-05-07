Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 7 мая 2024Россия

Незнакомец напал на россиянку и стащил с нее носок

В Ленобласти незнакомец напал на женщину и стащил с нее носок

Фото: Dmitry Galaganov / Shutterstock / Fotodom

Незнакомец в спортивном костюме напал на женщину с ребенком во Всеволожском районе Ленинградской области. Он повалил россиянку на асфальт и стащил с нее носок. Об этом сообщили в группе «Девяткино Online» во «ВКонтакте».

Как утверждается в паблике, все произошло в минувшие выходные на Воронцовском бульваре в Буграх. Мать с трехлетним сыном гуляли возле площадки. Внезапно к ним подошел мужчина.

«Он ее завалил на асфальт. (...) Парень потребовал носок (да, носок), она сняла кроссовок, отдала ему носок, и он ушел», — говорится в паблике.

После инцидента жительница Ленобласти написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку в подъезде дома и разбил об ее голову бутылку. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Мишустина ушло в отставку. Когда сформируют новый кабинет министров?

      Прибыль бизнеса итальянского банка в России выросла в два раза

      Полковника госохраны Украины заподозрили в покушении на Зеленского

      В российском городе выпало 10 сантиметров снега в мае

      Домохозяйкам посоветовали класть зубную пасту в унитаз

      Бежавший из Польши судья заявил о риске втягивания страны в конфликт на Украине

      Тысячи пропалестинских протестующих попытались сорвать Met Gala

      В Азии признали троекратное преимущество России над НАТО в боеприпасах

      В Одессе раздался взрыв

      Вероятность перехода на евро в еще одной стране оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше