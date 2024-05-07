Незнакомец напал на россиянку и стащил с нее носок

В Ленобласти незнакомец напал на женщину и стащил с нее носок

Незнакомец в спортивном костюме напал на женщину с ребенком во Всеволожском районе Ленинградской области. Он повалил россиянку на асфальт и стащил с нее носок. Об этом сообщили в группе «Девяткино Online» во «ВКонтакте».

Как утверждается в паблике, все произошло в минувшие выходные на Воронцовском бульваре в Буграх. Мать с трехлетним сыном гуляли возле площадки. Внезапно к ним подошел мужчина.

«Он ее завалил на асфальт. (...) Парень потребовал носок (да, носок), она сняла кроссовок, отдала ему носок, и он ушел», — говорится в паблике.

После инцидента жительница Ленобласти написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку в подъезде дома и разбил об ее голову бутылку. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.