Пентагон признал риски захвата Россией переданной ВСУ американской техники

Пентагон заявил, что осознает риски захвата Россией переданной ВСУ техники

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что в ведомстве осознают возможность захвата переданной США партнерам техники и получения сторонними государствами технологий, которые применяются в той или иной боевой машине, сообщает РИА Новости. В частности это касается вооружений, которые Вашингтон направил Украине, уточнил он.

«Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — заявил Райдер.

Ранее стало известно, что на выставку трофейной техники в Москве привезли произведенные в США танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Обе боевые машины захвачены российскими военнослужащими во время наступления в районе Бердычей на авдеевском направлении специальной военной операции.