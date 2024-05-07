Макрон остался без любимого десерта из-за «русского» названия

Макрона и Си Цзиньпина оставили без «русского торта» по дипломатическим причинам

Один из любимых десертов президента Франции Эммануэля Макрона не подали во время его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином из-за названия. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Уточняется, что в ходе поездки в Верхние Пиренеи лидеры стран вместе с супругами пообедали на перевале Коль-дю-Турмале. Изначально в меню планировалось включить фирменное блюдо Пиренеев — торт из миндального печенья и пралине, называемый «русским». Считается, что свое название десерт получил от рецепта, который, по легенде, пришел из Крыма. «Его внешний вид, покрытый сахарной пудрой, также напоминает заснеженные равнины России», — пишет гиздание.

Однако на фоне политической ситуации в мире с целью недопущения дипломатического скандала десерт было решено заменить на черничный пирог. Также Си Цзиньпину и Эммануэлю Макрону подали традиционный местный суп и тушеную лопатку ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре.

Ранее Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию возмутился тем, что страны Запада критикуют Пекин за тесные связи с Москвой во время конфликта на Украине.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Европу 5 мая. Турне китайского главы продлится по 10 мая. Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию.