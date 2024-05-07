Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:30, 7 мая 2024Силовые структуры

По факту избиения 17-летнего российского подростка возбуждено уголовное дело

СК: по факту избиения 17-летнего подростка в Артеме возбуждено уголовное дело

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Приморском крае, по факту избиения 17-летнего подростка в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, подозреваемый установлен. Это 39-летний местный житель. Он напал на несовершеннолетнего около автобусной остановки «Севастопольская» 6 мая. Мужчина избил подростка по голове. РИА Новости уточняет, что в ночь на 6 мая четверо мужчин сильно избили 17-летнего юношу. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двух 14-летних подростков избили и обстреляли на автобусной остановке.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе произошел раскол из-за инаугурации Путина. Дипломаты стран ЕС не знают, посещать ли мероприятие

      Россиян призвали не обедать на рабочем месте

      Россияне назвали выгодные места для покупки продуктов

      Кадыров приехал на инаугурацию Путина в Кремль

      Россиянин устроил ДТП и выстрелил в другого водителя

      Кремль прокомментировал отказ некоторых стран Запада посетить инаугурацию Путина

      На Украине мобилизацию прорекламировали слоганом «Выбери свое приключение»

      Посол США уехала из России

      Кендалл Дженнер появилась на Met Gala без трусов

      Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше