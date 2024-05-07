По факту избиения 17-летнего российского подростка возбуждено уголовное дело

СК: по факту избиения 17-летнего подростка в Артеме возбуждено уголовное дело

В Приморском крае, по факту избиения 17-летнего подростка в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, подозреваемый установлен. Это 39-летний местный житель. Он напал на несовершеннолетнего около автобусной остановки «Севастопольская» 6 мая. Мужчина избил подростка по голове. РИА Новости уточняет, что в ночь на 6 мая четверо мужчин сильно избили 17-летнего юношу. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двух 14-летних подростков избили и обстреляли на автобусной остановке.