Погранслужба Киргизии сообщила о стрельбе на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии: на границе с Таджикистаном произошла стрельба

Пограничная служба Киргизии сообщила об инциденте со стрельбой на государственной границе с Таджикистаном. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пограничной службе, в районе населенного пункта Ак-Босога Лейлекского района Баткенской области пограничники Кыргызстана заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на территории Киргизии в 250-300 метрах от границы и, игнорируя требования пограничников покинуть территорию страны, бросали камни в военнослужащих

