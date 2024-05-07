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16:12, 7 мая 2024Бывший СССР

Погранслужба Киргизии сообщила о стрельбе на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии: на границе с Таджикистаном произошла стрельба

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Пограничная служба Киргизии сообщила об инциденте со стрельбой на государственной границе с Таджикистаном. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пограничной службе, в районе населенного пункта Ак-Босога Лейлекского района Баткенской области пограничники Кыргызстана заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на территории Киргизии в 250-300 метрах от границы и, игнорируя требования пограничников покинуть территорию страны, бросали камни в военнослужащих

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