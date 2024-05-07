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17:51, 7 мая 2024Мир

Полиция Берлина запретила георгиевскую ленту и флаг России на 9 Мая

Tagesschau: полиция Берлина запретила георгиевскую ленту на советских мемориалах

Фото: Marc Vorwerk / Globallookpress.com

Полиция Берлина запретила вывешивание георгиевской ленты и флага России на советских мемориалах в ходе празднований окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на правоохранительные органы немецкой столицы.

«По случаю празднования окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая берлинская полиция опубликовала правила, которые будут распространяться на советские мемориалы в городе и его ближайших окрестностях», — отмечается в материале издания.

При этом запрет не распространяется на мероприятия вне мемориальных комплексов, так как он противоречит Закону о собраниях в ФРГ. Кроме того, под него не подпадают ветераны Второй мировой войны, а также дипломаты и государственные лица.

Ранее в Париже на крупнейшем кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне Нуайе-Сен-Мартен, прошла церемония возложения венков в память о павших участниках Второй мировой войны. Мероприятие посетил посол России Алексей Мешков, а также послы стран СНГ, члены французских ветеранских организаций, представители русской общины во Франции.

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      Максим Габриелян
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