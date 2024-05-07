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15:15, 7 мая 2024Бывший СССР

Польские пограничники вернули уклониста украинским коллегам

Госпогранслужба Украины: польские пограничники вернули уклониста в страну

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Польские пограничники вернули уклониста украинским коллегам. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что сбежать от мобилизации на Украине пытался 31-летний уроженец Сумской области. Его заметили украинские пограничники на границе с Польшей. Мужчина решил переплыть реку Западный Буг, когда увидел сотрудников Госпогранслужбы Украины. «Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госрубежа», — говорится в публикации.

Как отмечается, уклониста задержали польские пограничники. Затем они передали его украинским коллегам. В результате на мужчину составили административный протокол и вручили ему повестку.

Ранее в украинской Госпогранслужбе сообщили, что уклонисты массово сбегают в Молдавию через транзитный маршрут в Одесской области. Подчеркивалось, что правоохранители Украины сотрудничают с молдавскими коллегами ради противодействия бегству мужчин призывного возраста.

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      Кристина Есикова
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