Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 7 мая 2024Бывший СССР

Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД

Президент Абхазии Бжания отправил в отставку главу МИД Ардзинбу
Инал Ардзинба

Инал Ардзинба. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания своим указом отправил в отставку министра иностранных дел республики Инала Ардзинбу. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Бжании.

Временно исполнять обязанности главы МИД будет заместитель министра Ираклий Тужба.

Ардзинба занимал должность министра иностранных дел Абхазии с ноября 2021 года. С 2013 по 2018 год он работал в администрации президента России, в 2018 году стал председателем совета при патриархе Московском и всея Руси.

По словам Ардзинбы, он покинул должность главы МИД в связи с переходом на новую работу. В настоящее время он находится в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      В Финляндии заподозрили контрразведку в разглашении гостайны

      Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

      На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

      НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

      Цыгане ради денег прикинулись украинцами

      Онколог объяснил опасность татуировок

      В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

      Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

      Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше