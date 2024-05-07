Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД

Президент Абхазии Бжания отправил в отставку главу МИД Ардзинбу

Президент Абхазии Аслан Бжания своим указом отправил в отставку министра иностранных дел республики Инала Ардзинбу. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Бжании.

Временно исполнять обязанности главы МИД будет заместитель министра Ираклий Тужба.

Ардзинба занимал должность министра иностранных дел Абхазии с ноября 2021 года. С 2013 по 2018 год он работал в администрации президента России, в 2018 году стал председателем совета при патриархе Московском и всея Руси.

По словам Ардзинбы, он покинул должность главы МИД в связи с переходом на новую работу. В настоящее время он находится в Москве.