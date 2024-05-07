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19:02, 7 мая 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну популярную пляжную страну в мае

АТОР: россияне массово устремились в Турцию в мае 2024 года

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российские туристы массово устремились на курорты Турции в мае 2024 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что популярную пляжную страну выбрали для отпуска 46 процентов отдыхающих. На втором месте по востребованности в мае оказались курорты России (17 процентов). А третью строчку занял Египет с 15 процентами.

Также в десятку популярных вошли ОАЭ (7,5 процента), Таиланд (6 процентов), Абхазия (3 процента), Куба (2 процента), Китай (1 процент), Мальдивы и Вьетнам (менее 1 процента).

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) назвали Абхазию самым дешевым зарубежным направлением для летнего отдыха. Поездка в Абхазию обойдется в 146 тысяч рублей. Немного дороже будет стоить Египет — 210 тысяч рублей.

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      Марк Успенский
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