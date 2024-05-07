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18:32, 7 мая 2024Силовые структуры

Российского экс-депутата осудили на 9,5 года за хищение бюджетных миллионов

В Ставрополе суд дал экс-депутату 9,5 года за хищение 84 млн руб.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ставрополе суд приговорил бывшего депутата Думы Ставропольского края к 9,5 года по делу о мошенничестве с грантами и субсидиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в 2018 году депутат принес в министерство сельского хозяйства Ставропольского края заявку для участия в конкурсе грантов от СППК «Новокавказский», председателем которого был он сам. В документах он завысил стоимость оборудования для закупки более чем в два раза, указав, что оно обойдется в 57 миллионов рублей вместо 26 миллионов рублей.

При этом депутат заявил, что у него есть собственные средства в размере 40 процентов от стоимости оборудования. В результате ему предоставили грант приобретения модульного завода по переработке молока на сумму более 49 миллионов рублей.

Также с 2019 по 2020 годы он получил от Министерства экономического развития Ставропольского края субсидии в размере 34,3 миллиона рублей на возмещение части затрат и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что один из трех офицеров-миллиардеров ФСБ попросил суд снять с него обвинения.

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      Илона Палей
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