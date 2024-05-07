Рогов: иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать на Украину

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать на Украину даже за большие деньги. Его слова приводит РИА Новости.

«Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полный», — уточнил чиновник.

С его слов стало известно, что подобная тенденция вынуждает Киев давить на западных союзников в вопросе отправки регулярных контингентов на Украину.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наметился отток иностранных наемников. Он уточнил, что основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно.