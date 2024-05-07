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07:00, 7 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об участившихся отказах иностранных наемников воевать на Украине

Рогов: иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать на Украину

Фото: Unsplash.com

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать на Украину даже за большие деньги. Его слова приводит РИА Новости.

«Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полный», — уточнил чиновник.

С его слов стало известно, что подобная тенденция вынуждает Киев давить на западных союзников в вопросе отправки регулярных контингентов на Украину.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наметился отток иностранных наемников. Он уточнил, что основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно.

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      Марина Совина
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