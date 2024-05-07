Супруга Носкова назвала дату выписки певца из больницы

Супруга Носкова заявила, что певца могут выписать из больницы через пару дней

Супруга заслуженного артиста России и экс-участника группы «Парк Горького» Николая Носкова Марина назвала дату выписки госпитализированного певца. Об этом она сообщила в разговоре с Aif.ru.

Врачи планируют выписать исполнителя через пару дней. По словам супруги, состояние 68-летнего Носкова стабилизировалось.

«Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет», — отметила Марина Носкова.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. 68-летний музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь. В ходе обследования у музыканта обнаружили проблему с тромбами.