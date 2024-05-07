Украинский нардеп сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой

Украинский нардеп Марьяна Безуглая: за Авдеевкой нет оборонительных сооружений

На западе от Авдеевки нет оборонительных сооружений. Об этом заявила народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году полномасштабного вторжения России и на одиннадцатом — войны. Фортификации за Авдеевкой не построил ни [главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 2014 по 2019 год Виктор] Муженко, ни [главнокомандующий ВСУ с 2020 по 2021 год Руслан] Хомчак, ни [главком ВСУ с 2021 по 2024 год Валерий] Залужный, ни [главком ВСУ с февраля 2024 года Александр] Сырский», — высказалась политик.

Марьяна Безуглая добавила, что ни один из них не уволил генерала Павла Ткачука, который на 20 лет «оккупировал» должность главы Национальной академии обороны Украины.

Также она раскритиковала комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки за слабую позицию в вопросе защиты Авдеевки.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ утратили контроль над Авдеевкой из-за долгого ожидания помощи от США. По его словам, теперь украинской армии придется «проводить контрнаступление на этом участке фронта».