Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 6 мая 2024Бывший СССР

Премьер Украины заявил о потере территорий за время ожидания помощи от США

Шмыгаль: пока Украина ждала помощи от США, Россия продвинулась на линии фронта
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Kacper Pempel / Reuters

За последние полгода, которые Украина ждала рассмотрения США вопроса о дальнейшей помощи Киеву, Российская армия продвинулась на линии фронта. Потерю территорий признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью канадскому телеканалу CBC, запись которого доступна на YouTube.

Шмыгаль подчеркнул, что за время шестимесячной задержки американской поддержки под контроль России перешли «некоторые населенные пункты», в том числе Авдеевка. По его словам, теперь Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется «проводить контрнаступление на этом участке фронта».

«Это некритично, если сравнить с территорией Украины, но тактически мы потеряли некоторые наши территории, некоторые наши земли», — отметил он.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль два опорных пункта ВСУ в районе поселка Белогоровка. По словам подполковника народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, ситуация на этом направлении остается напряженной.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?

      Пленный солдат ВСУ рассказал о сокрытии реальных потерь украинским командованием

      В российском городе мигранты начали требовать больше денег за работу

      Британский королевский флот нашел 2,5 тонны кокаина

      Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике

      Молодые москвичи бросились покупать загородные дома

      Ударивший ножом байкера из-за спора о парковке в Москве обжаловал арест

      Раскрыта стоимость закрытого выступления Орбакайте в России

      Глава МИД Польши назвал шоком желание судьи получить убежище в Белоруссии

      Появилось видео с атакованными дронами-камикадзе ВСУ под Белгородом автобусами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше