Премьер Украины заявил о потере территорий за время ожидания помощи от США

Шмыгаль: пока Украина ждала помощи от США, Россия продвинулась на линии фронта

За последние полгода, которые Украина ждала рассмотрения США вопроса о дальнейшей помощи Киеву, Российская армия продвинулась на линии фронта. Потерю территорий признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью канадскому телеканалу CBC, запись которого доступна на YouTube.

Шмыгаль подчеркнул, что за время шестимесячной задержки американской поддержки под контроль России перешли «некоторые населенные пункты», в том числе Авдеевка. По его словам, теперь Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется «проводить контрнаступление на этом участке фронта».

«Это некритично, если сравнить с территорией Украины, но тактически мы потеряли некоторые наши территории, некоторые наши земли», — отметил он.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль два опорных пункта ВСУ в районе поселка Белогоровка. По словам подполковника народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, ситуация на этом направлении остается напряженной.

