Стало известно о продвижении российских войск на северском направлении

Марочко: ВС России взяли под контроль два опорных пункта ВСУ под Белогоровкой

В ходе наступательных действий российские войска взяли под контроль два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России на северском направлении стало известно из сообщения подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, передает ТАСС.

«За выходные наши ребята выбили из двух опорных пунктов украинских боевиков и продолжили уничтожать живую силу и технику под Белогоровкой», — заявил военный.

Он добавил, что ситуация на направлении остается напряженной.

Ранее успешность наступательных действий ВС России отметил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, российские войска успешно продвигаются на красноармейском направлении в ЛНР.