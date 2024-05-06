Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 6 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск на северском направлении

Марочко: ВС России взяли под контроль два опорных пункта ВСУ под Белогоровкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ходе наступательных действий российские войска взяли под контроль два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России на северском направлении стало известно из сообщения подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, передает ТАСС.

«За выходные наши ребята выбили из двух опорных пунктов украинских боевиков и продолжили уничтожать живую силу и технику под Белогоровкой», — заявил военный.

Он добавил, что ситуация на направлении остается напряженной.

Ранее успешность наступательных действий ВС России отметил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, российские войска успешно продвигаются на красноармейском направлении в ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Вздрогнуло все вокруг». Россия применила на Украине бомбу с «эффектом землетрясения»

      Раскрыта опасность гнева

      У десятков пассажиров рейса в Европу во время полета внезапно началась рвота

      Россиянам отсоветовали вкладываться в новостройки

      Пожарный раскрыл детали операции по спасению людей из горящего «Крокуса»

      ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем

      Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

      Домработница унаследовала 374 миллиона рублей от начальницы

      Володин назвал способ иноагентам участвовать в выборах после запрета

      В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше