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13:16, 7 мая 2024Экономика

Названа цена самой дорогой квартиры на самой дорогой улице Москвы

Skolkovo Realty: самая дорогая квартира на улице Усачева обойдется в ₽934 млн
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самой дорогой улицей Москвы признана улица Усачева. Стоимость жилья в этом месте подсчитали в агентстве Skolkovo Realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дороже всего обойдется многокомнатная квартира площадью 310 квадратных метров. Объект выставлен по цене 934 миллиона рублей. Самое доступное жилье по этому адресу обойдется за 19 миллионов — такой бюджет потребуется для покупки 33-метровой «однушки».

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На улице Усачева сейчас экспонируется 344 объекта недвижимости — с февраля их количество сократилось почти на четыре процента. Большую часть предложения составляет «вторичка», на новостройки приходится всего четыре лота. В среднем квартира в этой локации стоит 180 миллионов рублей, а один «квадрат» — 1,3 миллиона. Больше всего в продаже многокомнатных квартир — таких объектов на сегодняшний день 150.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры возле московского метро. Это «однушка» площадью 31 квадратный метр в восьми минутах пешего пути от станции МЦД «Апрелевка». Жилплощадь обойдется в 5,5 миллиона рублей. Самый бюджетный вариант в центре оценивается в 10,3 миллиона рублей. Квартира находится в Пресненском районе столицы, ближайшая станция метро — «Шелепиха».

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      Виктория Клабукова
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