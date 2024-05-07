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21:01, 7 мая 2024Мир

В ХАМАС заявили о гибели американской заложницы

В ХАМАС заявили о гибели американской заложницы Вайнштейн при бомбардировке

Фото: Mohammed Hajjar / AP

Американская заложница Джудит Вайнштейн погибла из-за невозможности оказать ей медицинскую помощь после бомбардировки сектора Газа. Об этом заявил представитель военизированного крыла группировки ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда, передает РИА Новости.

«Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад», — рассказал представитель палестинского движения.

Убейда также подчеркнул, что Вайнштейн изначально получила помощь от ХАМАС, однако после ударов Израиля «больницы в секторе Газа вышли из строя». По его словам, данный факт повлиял на ее смерть.

В декабре прошлого года губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о гибели гражданки США в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Таким образом, группировка заявила о недействительности американских данных, обвинив Израиль в инциденте.

7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в секторе Газа в ходе начала операции в Рафахе. По его словам, Тель-Авив ничего не сделал для обеспечения безопасности маршрутов для беженцев и конечных мест их размещения.

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      Максим Габриелян
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