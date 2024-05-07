69-я параллель
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13:39, 7 мая 202469-я параллель

В российском городе появились полуметровые сосульки из сока

В Мурманской области на березах выросли сосульки из сока

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Кандалакше Мурманской области на деревьях появились сосульки из сока. Об этом сообщает портал «Север.Пост».

Как пишет издание, ледяные наросты образовались из березового сока в тех местах, где ветки деревьев оказались обломаны. Жителям города удалось сфотографировать сосульки длиной около полуметра.

Горожанам сообщили, что в регионе настал сезон сока, и можно отправляться на промысел.

Березовый сок — один из традиционных русских напитков. Его добыча начинается в конце марта, когда снег уже начал сходить, но почки на деревьях еще не распустились. «Лента.ру» рассказывала, чем полезен березовый сок, как его хранить и кому нельзя пить.

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      Марк Леонов
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