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21:30, 7 мая 2024Мир

В США высказались о возможном смещении Зеленского

Макгрегор: смещение Зеленского может открыть путь для окончания конфликта

Фото: Thomas Peter / Reuters

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор допустил смещение президента Украины Владимира Зеленского, в результате которого откроется путь к окончанию конфликта. Как указал эксперт на своей странице в соцсети X, возможность подобного исхода довольно высока.

«Украинское правительство неделями находится в состоянии медленного, но верного распада. Для Зеленского существует очень высокий риск того, что его сместят», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешно наступать и в будущем будут способны взять Одессу и Харьков, а также пойти на Киев. По его мнению, подобная ситуация на фронте является результатом западной политики игнорирования российских интересов на Украине.

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