Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию за статьи из колонии

Политик и публицист Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом) получил Пулитцеровскую премию, говорится на сайте премии.

Его наградили за серию статьей для The Washington Post, которые он написал будучи в колонии. Публициста отметили в номинации «Комментарий».

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.