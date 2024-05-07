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01:57, 7 мая 2024Мир

Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию

Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию за статьи из колонии
Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза. Фото: Reuters

Политик и публицист Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом) получил Пулитцеровскую премию, говорится на сайте премии.

Его наградили за серию статьей для The Washington Post, которые он написал будучи в колонии. Публициста отметили в номинации «Комментарий».

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России.

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      Сергей Грехов
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