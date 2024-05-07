Возможность бесплатного перелета по стране появилась у одной категории россиян

Ветеранам Великой Отечественной войны напомнили о бесплатных билетах на самолет

Возможность бесплатного авиаперелета по территории России появилась у одной категории россиян — ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, имеющих статус «Дети войны». Об этом напомнил портал «КП — Якутия» в своем Telegram-канале.

Как уточняет портал, бесплатные авиабилеты предоставляет авиакомпания «Якутия». Возможность путешествовать по стране предоставляется в рамках акции «День Победы».

Ранее сообщалось, что молодым оленеводам из Якутии удвоили выплаты на строительство жилья. Средства будут выплачиваться в рамках программы развитие Арктики и коренных народов Якутии.

Выплата будет положена жителям Якутии, достигшим совершеннолетия и не имеющим своего жилья.