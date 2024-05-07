ВСУ обстреляли российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. При атаке повреждения получило промышленное предприятие, где осколки посекли складские помещения и емкости.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

Накануне ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Попытки нанести удары по региону продолжаются весь день. Утром дроны-камикадзе поразили движущиеся «ГАЗели», перевозившие сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также легковой автомобиль. По последним данным, пострадали 42 человека, среди которых есть дети. Еще семерых спасти не удалось.