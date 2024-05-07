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16:31, 7 мая 2024Экономика

Запрет на вывоз сахара из России объяснили

Карпов: запрет на экспорт сахара является превентивной мерой

Фото: Unsplash

Введенный российскими властями запрет на экспорт сахара является превентивной мерой, направленной на предотвращение возможных проблем с ценами, рассказал радиостанции «Говорит Москва» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

По словам специалиста, сейчас сложилась ситуация, когда внутренние цены на сахар ниже мировых и страна является экспортером продукта в «достаточно приличном объеме».

«С учетом того, что были определенные ошибки в части контроля за ценовыми параметрами на некоторые товарные группы. Дуть на воду, чтобы потом не обжечься. Заранее предвосхитили возможные какие-то сложные ситуации, если бы они могли быть», — объяснил Карпов.

Правительство России 3 мая ввело временный запрет на экспорт сахара. Направленная на «поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка» будет действовать до 31 августа текущего года. При этом экспорт в ограниченных объемах будет сохранен для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Армению разрешат отправить 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч, в Казахстан — 120 тысяч, а в Киргизию можно будет вывезти 28,5 тысячи. Накануне, 6 мая, Казахстан также установил запрет на вывоз сахара из страны с тем же сроком, что и РФ.

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      Дмитрий Воронин
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