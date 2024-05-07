Женщина наняла частного детектива после слов экстрасенса об изменах ее мужа

Женщина наняла частного детектива, чтобы найти любовницу супруга, после слов экстрасенса о его изменах. Этой историей сам муж поделился в сабреддите Am I The Asshole («А не сволочь ли я?»), чтобы узнать мнение комментаторов.

Пользователь Reddit под ником Successful-Top3827 рассказал, что его жена Рона начала странно себя вести, а затем неожиданно заявила, что он ей изменяет. Об этом ей сообщила ее подруга-экстрасенс Анна, зарабатывающая пошивом костюмов для театральных актеров и косплееров.

Автор поста утверждает, что не давал поводов для ревности. В ответ на обвинения жены он рассмеялся, а она заявила, что его реакцию предсказала Анна, поэтому теперь она только убедилась в правоте подруги. В итоге Рона уехала к родителям, несмотря на все аргументы мужчины, что он все время проводит либо на работе, либо с ней и ее родственниками. «Они тоже думают, что она чокнутая», — написал мужчина.

Несколько месяцев автор поста пытался убедить жену в своей правоте, но она отказывалась его слушать. В итоге через некоторое время после того, как он начал готовить документы к разводу, Рона попросила его о встрече. Женщина призналась, что шесть месяцев за ним наблюдал частный детектив, чтобы уличить в изменах, но не нашел никакого компромата. Рона решила вернуться к мужу, но тот ее отверг. Тогда ее отец предложил оплатить четверть взноса за их новый дом, чтобы муж все же решил вернуться к ней. Однако автор поста снова отказался. «Меня нельзя купить», — подчеркнул он.

Мужчина добавил, что до сих пор не может принять, что она поверила предсказаниям подруги, а не его логичным аргументам. По его словам, Роне очень плохо, но он не готов связать жизнь с ней после всего случившегося. «Она достаточно молода, она может выйти замуж снова и сломать жизнь какому-то другому парню», — подытожил он,

Большинство пользователей Reddit поддержали мужчину. Один из них отметил, что «экстрасенс помог ему увернуться от огромной пули», намекнув на странное поведение его жены.

Ранее сообщалось, что женщина из Калифорнии рассказала о браке с мужем-сектантом после его ареста. Он подвергал девушку психологическому насилию и не позволял ей уйти.