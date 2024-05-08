55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике с вырезами

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась новыми снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 55-летняя знаменитость предстала перед камерой на яхте. Бывшая жена кинопродюсера Федора Бондарчука показала подтянутую фигуру в слитном купальнике розового цвета, оформленном небольшими вырезами на плече, талии и под грудью. Телезвезда дополнила образ черной соломенной шляпой, солнцезащитными очками в голубой оправе и ожерельем.

«Сезон самых красивых закатов наступил. А лучшие фотографии, как известно, получаются именно в последний час перед заходом солнца. Поэтому каждый вечер выбираю новый любимый купальник под цвет закатного неба», — подписала она пост.

В феврале Светлана Бондарчук раскрыла главный секрет молодости. По словам модели, она постоянно прибегает к массажу.