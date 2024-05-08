Певица Бьянка раскрыла причину отказа от концертов

Певица Бьянка призналась, что отказывалась от концертов из-за панических атак

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла причину, по которой отказывалась от концертов. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, она неоднократно отказывалась от выступлений из-за панических атак. Бьянка отметила, что ее состояние также повлияло и на другие дела. Она почувствовала себя лучше после того, как похудела. «Но в том, что я похудевшая, чувствую себя намного легче и уверенней, — факт», — отметила исполнительница.

Ранее Бьянка стала жертвой нападения незнакомца на улице. Инцидент произошел вечером 2 февраля, когда артистка приехала на маникюр. По ее словам, незнакомец с палкой в руках дергал ее за руку и требовал сесть в его машину.