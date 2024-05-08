Кара Делевинь ответила на обвинения в появлении под наркотиками на Met Gala

Кара Делевинь опровергла обвинения в появлении под наркотиками на Met Gala

Британская модель и актриса Кара Делевинь ответила на обвинения в появлении под наркотиками на Met Gala 2024. Соответствующая публикация размещена на странице E! News в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На указанных кадрах манекенщица дала интервью на красной дорожке на балу Института костюма в компании певца Эда Ширана и дизайнера Стеллы Маккартни. При этом пользователям сети поведение знаменитости показалось странным. «Им [Ширану и Маккартни] пришлось вмешаться, потому что она под кайфом», «Она даже близко не трезвая», «Выглядит так, будто она под наркотиками», — заявили юзеры под видео.

В свою очередь, Делевинь опровергла предположения зрителей, написав ответ под одним из подобных комментариев. «Я чиста уже около двух лет. Спасибо за поддержку», — парировала она.

В июне 2023 года Кара Делевинь рассказала о борьбе с наркотической зависимостью. Среди прочего Делевинь она отметила, что прошла программу «12 шагов», чтобы побороть зависимость от психоактивных веществ.