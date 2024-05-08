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20:37, 8 мая 2024Бывший СССР

На саммите ЕАЭС не обсуждали отношения Армении и ОДКБ

Вице-премьер Оверчук: отношения Армении и ОДКБ не обсуждались на саммите ЕАЭС
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не обсуждали отношения Армении и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил вице-премьер правительства России Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

«ОДКБ — это не тема Евразийского экономического совета. Где ЕАЭС — там чисто экономические вопросы», — заявил вице-премьер.

Оверчук напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян высказывался за конструктивную работу в рамках ЕАЭС и что Ереван имеет очень большие выгоды от участия в организации: «За последние два года доход на душу населения Армении увеличился почти в два раза за счет роста торговли, которая идет опережающими темпами между государствами-членами объединения».

Ранее стало известно, что Армения в 2024 году не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ. Представитель внешнеполитического ведомства республики уточнила, что Армения не станет присоединяться к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год».

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