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09:35, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине мобилизовали одного из основных игроков ФК «Хуст»

В Закарпатье игрока ФК «Хуст» Сираша мобилизовали в ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) города Хуста в Закарпатье мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ) одного из основных игроков украинского футбольного клуба (ФК) «Хуст» Николая Сираша. Сообщение об этом клуб опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Николая Сираша — одного из основных игроков ФК "Хуст", сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей», — сообщили представители «Хуста».

Отмечается, что из-за действий военкомов, футбольные команды отказываются ехать в Хуст в рамках чемпионата Украины по футболу, из-за чего соревнование оказалось на грани срыва.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Министерство культуры Украины признало критически важным государственное предприятие «Передвижной цирк Украины», что дает его сотрудникам право на бронь от мобилизации.

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      Александр Курбатов
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