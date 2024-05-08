Обвиняемую в вымогательстве российскую журналистку отпустили из СИЗО

Суд перевел под домашний арест журналистку из Перми Балякину

Чайковский городской суд Пермского края смягчил меру пресечения журналистке Наталье Балякиной, обвиняемой в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимую переведут из СИЗО под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения принято в связи с плохим самочувствием Балякиной.

Фабула ее дела не раскрывается. Она была арестована в феврале, несмотря на преклонный возраст, наличие ряда серьезных заболеваний и инвалидность.

Наталья Балякина работала редактором газеты «Чайковские ведомости» до 2018 года, а затем зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и занималась изданием газет.

4 мая сообщалось, что в Республике Тыва задержали нескольких местных журналистов и блогеров. Их подозревают в вымогательстве. По версии следствия, задержанные требовали от властей передать им земельные участки в одном из районов столицы республики Кызыле. В противном случае они обещали обнародовать некие порочащие честь и достоинство чиновников материалы.