Песков высказался о сообщениях по теме покушения на Зеленского

Песков о покушении на Зеленского: тяжело воспринимать данные СБУ как правдивые

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) по теме подготовки покушения на Владимира Зеленского, заявил, что данные от ведомства тяжело воспринимать как правдивые. Его слова приводит РИА Новости.

«Никак не могу прокомментировать. В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать», — сказал он.

7 мая СБУ заявила, что совместно с контрразведкой сорвала планы по устранению представителей высшего военно-политического руководства Украины. Как уточнялось, покушения якобы готовились на Зеленского, главу Службы безопасности Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).