69-я параллель
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14:42, 8 мая 202469-я параллель

Почти два килограмма золота нашли в отделении российской почты

Россиянин попытался переслать из Якутска в Омск килограммы золота и серебра

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Россиянин попытался переслать из Якутска почтой полкилограмма серебра и почти два килограмма золота. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, мужчина приобрел драгоценные металлы незаконно и направил их в Омск. До финального пункта назначения посылка не дошла — в отделении ее изъяли сотрудники полиции. На самого отправителя завели уголовное дело.

Общая стоимость золота и серебра, которые нашли в посылке, составляет более 11 миллионов рублей. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

Ранее сообщалось, что для россиян золотые слитки стали альтернативой валюте, а в банках уже частично образовался их дефицит. «Лента.ру» рассказывала, как правильно инвестировать в драгметалл и к акциям каких компаний присмотреться.

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      Марк Леонов
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