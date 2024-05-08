Погоня российских полицейских за бандой автоугонщиков попала на видео

Волк: в Смоленской области полиция задержала банду автоугонщиков

В Смоленской области сотрудники полиции задержали троих участников банды автоугонщиков. Их подозревают в хищении как минимум трех автомобилей бизнес-класса японского и корейского производства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве предоставили видео.

На кадрах показана погоня полицейских за подозреваемыми. Затем они выскочили из машины и попытались скрыться в лесу, но были пойманы.

По данным МВД, в Смоленске автоугонщики отслеживали машины, припаркованные во дворах жилых домов, затем ночью с помощью сканеров перехватывали радиоимпульс электронного ключа и отключали сигнализацию. Угнанные автомобили преступники вывозили в другой регион и там продавали. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют их причастность к аналогичным преступлениям и ищет сообщников.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.