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02:08, 8 мая 2024Мир

В Венесуэле заявили о поражении США после инаугурации Путина

Аналитик Адрианса: инаугурация Путина означает поражение США

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Инаугурация президента России Владимира Путина представляет собой поражение США. Об этом заявил РИА Новости международный аналитик Института высших исследований национальной обороны Венесуэлы IAEDEN Владимир Адрианса.

По его мнению, приход к власти российского лидера еще на шесть лет повлечет замедление антироссийских планов НАТО. Собеседник агентства добавил, что убедительная победа Путина на последних выборах свидетельствует о провале политики санкций со стороны США.

Адрианса также отметил, что Россия играет огромную роль в достижении глобального баланса. «Это надежда для мира, который действительно хочет быть свободным», — заявил он.

Во вторник, 7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России.

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      Марина Совина
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