В Венесуэле заявили о поражении США после инаугурации Путина

Аналитик Адрианса: инаугурация Путина означает поражение США

Инаугурация президента России Владимира Путина представляет собой поражение США. Об этом заявил РИА Новости международный аналитик Института высших исследований национальной обороны Венесуэлы IAEDEN Владимир Адрианса.

По его мнению, приход к власти российского лидера еще на шесть лет повлечет замедление антироссийских планов НАТО. Собеседник агентства добавил, что убедительная победа Путина на последних выборах свидетельствует о провале политики санкций со стороны США.

Адрианса также отметил, что Россия играет огромную роль в достижении глобального баланса. «Это надежда для мира, который действительно хочет быть свободным», — заявил он.

Во вторник, 7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России.