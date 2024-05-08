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08:01, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу ковыряния в носу

Фото: melissamn / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников и оториноларинголог Борис Старосветский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» оценили пользу ковыряния в носу. Выпуск, в котором специалисты об этом порассуждали, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников задал вопрос коллеге, можно ли ковыряться в носу. Старосветский ответил утвердительно. «Я надеялся, что он скажет "нельзя", а я спрошу: "А как же так-то? Как же освобождать себе проход [для дыхания]?"» — поиронизировал Мясников.

При этом оториноларинголог дал россиянам несколько рекомендаций относительно того, как ковырять в носу правильно. Он посоветовал смазывать нос любым маслом, например, растительным или вазелиновым, перед самим процессом. Лучшего всего, по словам Старосветского, будет поместить в ноздрю свернутую марлю, а после высморкаться.

«Чего точно не надо делать — это [засовывать в нос] лук, чеснок. И чего точно нельзя — это так называемые ушные палочки, то, что все любят», — уточнил доктор.

Ранее Мясников назвал зрителя, долгое время практикующего голодание, сумасшедшим. Врач заявил, что с вероятностью 90 процентов длительный отказ от еды мог привести к неприятным последствиям.

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