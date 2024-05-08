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14:55, 8 мая 2024Мир

Сербия поддержала Китай в вопросе Тайваня

Президент Сербии Вучич выразил Китаю однозначную поддержку в вопросе Тайваня

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил Пекину однозначную поддержку в вопросе Тайваня. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сербского лидера, Белград твердо и непоколебимо поддерживает Устав ООН. «Когда нас спрашивают что-то про Тайвань, наши ответы очень просты и соответствуют принципам китайской политики и международного публичного права. Так было, и так будет», — отметил он.

Перед поездкой в Сербию китайский лидер Си Цзиньпин призвал не забывать удары Североатлантического альянса по посольству КНР в Белграде в 1999 году. «Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться», — написал он в статье для сербской газеты «Политика».

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      Лина Пивоварова
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