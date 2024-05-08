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19:11, 8 мая 2024Экономика

В России оценили возможное подорожание сахара

RTVI: за пять лет сахар в России подорожал вдвое

Фото: Mathilde Langevin / Unsplash

С марта 2020 года сахар в России вдвое подорожал — в среднем, с 34 до 72 рублей за килограмм. Вероятность дальнейшего возможного роста цен на продукт оценил. RTVI.

Сахар дорожает в связи с накопленной инфляцией, усложнившейся логистикой и зависимостью от нидерландских семян сахарной свеклы.

«С 2020 года, если взять инфляцию по годам, она будет приближаться к 50 процентам. Потом растут издержки по импорту, у нас стоит западное оборудование, сейчас усложняется ремонт и замена, резко растут логистические затраты. Плюс сахар делается из сахарной свеклы, ее семена в 90-95 процентах случаев закупаются в Нидерландах, а они резко подняли цены», — заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, урожай сахара зависит от погоды — морозы и засуха приводят к сокращению предложения на рынке и дальнейшему росту цен.

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По словам опрошенных аналитиков, двукратный рост цен — не предел, так как стоимость сахара в России значительно ниже, чем в мире. Поэтому власти приняли решение ограничить до 31 августа 2024 года вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, чтобы не допустить повторения ситуации, когда в 2022 году цены взлетели почти вдвое. По расчетам Минсельхоза, в течение года в стране разница между произведенным и потребленным объемом сахара составит около 800 тысяч тонн — это количество может быть поставлено в страны ЕАЭС, добавил Остапкович.

Как заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии Денис Терновский, ограничения не будут длительными — это может привести к потере рентабельности, снижению объемов производства и, как следствие, к росту цен. Кроме того, производители будут вынуждены повторно нести затраты на выход на внешние рынки, пояснил он.

Временный запрет на экспорт сахара действует с 3 мая. При этом экспорт в ограниченных объемах будет сохранен для некоторых стран. В Армению разрешат отправить 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч, в Казахстан — 120 тысяч, а в Киргизию можно будет вывезти 28,5 тысячи. Накануне, 6 мая, Казахстан также установил запрет на вывоз сахара из страны с тем же сроком, что и РФ.

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      Вячеслав Агапов
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