В российском городе подросток получил ножевое ранение во время игры с другом

В Саратове 17-летний подросток получил ножевое ранение во время игры с другом

В Саратове 17-летний местный житель получил ножевое ранение во время игры с другом. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской областной детской клинической больницы.

Подросток играл с другом, когда получил ножевое ранение грудной клетки. В результате его госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице несовершеннолетнему сделали операцию и перелили кровь. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в Махачкале конфликт 22-летней местной жительницы и ее 17-летней знакомой закончился поножовщиной.

