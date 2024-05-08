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11:17, 8 мая 2024Мир

В США Западу предрекли катастрофу от подобного украинскому конфликта

Генерал Киммитт: похожий на украинский конфликт станет катастрофой для Запада
Марк Киммитт

Марк Киммитт . Фото: Helene C. Stikkel / Wikipedia

США и Европа с трудом справляются с поддержкой конфликта на Украине. Еще один похожий сценарий станет катастрофой для Запада, заявил бывший помощник госсекретаря США бригадный генерал Марк Киммитт в статье для Politico.

«Теперь мы знаем, что военная производственная база США и их европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической», — написал он.

Киммитт добавил, что недавно одобренного пакета помощи Вашингтона будет недостаточно, если Запад не пересмотрит свою стратегию поддержки Украины. Он считает, что США и их союзники по НАТО должны ослабить ограничения и позволить Киеву использовать переданное вооружение «в полную силу».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя призывы западных стран к увеличению поставок оружия и боеприпасов на Украину, напомнил США, что конфликт двух ядерных держав может привести к непредсказуемым последствиям.

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      Лина Пивоварова
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