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05:17, 7 мая 2024Мир

В России напомнили США о непредсказуемых последствиях конфликта ядерных держав

Посол Антонов: конфликт ядерных держав приведет к непредсказуемым последствиям

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил США о том, что конфликт двух ядерных держав может привести к непредсказуемым последствиям.

Таким образом он прокомментировал призывы к увеличению поставок оружия и боеприпасов на Украину и заявления ряда западных стран о возможной отправке в республику своих военных.

«На поле боя разрешить ситуацию в вашу пользу не удастся. Даже если какой-нибудь сумасшедший решит послать войска на нашу землю. Сколько раз нам придется объяснять, что конфликт двух ядерных держав приведет к непредсказуемым последствиям?» — сказал посол.

Антонов также подчеркнул, что заявления об отправке войск на Украину втягивают США в конфликт. По мере продвижения Вооруженных сил России на поле боя риторика некоторых государственных деятелей приобретает все более агрессивный характер, добавил он.

6 мая президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Как пояснили в Минобороны, они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

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      Марина Совина
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