Посол России оценил заявления о возможной отправке войск США на Украину

Посол Антонов: заявления об отправке войск на Украину втягивают США в конфликт

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявления члена Конгресса США Хакима Джеффриса о возможной отправке американских войск на Украину в случае ее поражения.

Дипломат подчеркнул, что по мере продвижения Вооруженных сил России на поле боя риторика некоторых государственных деятелей приобретает все более агрессивный характер.

«Русофобы вместе с некоторыми безрассудными головами в Европе втягивают Америку в военный конфликт с Россией», — подчеркнул Антонов.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтон в случае поражения Украины может вмешаться в конфликт путем задействования вооруженных сил.

