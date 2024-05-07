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05:08, 7 мая 2024Мир

Посол России оценил заявления о возможной отправке войск США на Украину

Посол Антонов: заявления об отправке войск на Украину втягивают США в конфликт
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявления члена Конгресса США Хакима Джеффриса о возможной отправке американских войск на Украину в случае ее поражения.

Дипломат подчеркнул, что по мере продвижения Вооруженных сил России на поле боя риторика некоторых государственных деятелей приобретает все более агрессивный характер.

«Русофобы вместе с некоторыми безрассудными головами в Европе втягивают Америку в военный конфликт с Россией», — подчеркнул Антонов.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтон в случае поражения Украины может вмешаться в конфликт путем задействования вооруженных сил.

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      Марина Совина
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