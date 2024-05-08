69-я параллель
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13:37, 8 мая 202469-я параллель

В заполярный город России с единственным ветераном войны привезли Вечный огонь

Частицу Вечного огня привезли в Норильск за полярным кругом

Кадр: Группа «Заполярье» во ВКонтакте

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата привезли в Норильск, расположенный за Северным полярным кругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеграм Норильска».

Самолет с лампадой приземлился в норильском аэропорту утром 8 мая. Горение частицы огня поддерживает масло: таким образом удается сохранить огонь при транспортировке.

Капсулу с Вечным огнем установят в городском центре культуры, открытом для посещения желающих. 9 Мая ее передадут единственному живущему в городе ветерану Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что частицу Вечного огня доставят бойцам в зону проведения специальной военной операции. Также лампады с Вечным огнем привезли в 14 стран мира и 100 городов России.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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