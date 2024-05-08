Вернувшийся с СВО рецидивист хотел сжечь квартиру с четырьмя людьми

В Подмосковье вернувшийся с СВО уголовник хотел сжечь квартиру с четырьмя людьми

В Подмосковье неизвестный поджег дверь квартиры, в которой находилось четыре человека. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, к поджогу может быть причастен бывший возлюбленный хозяйки квартиры. Ранее мужчина был неоднократно судим, потом уехал в зону специальной военной операции (СВО), а после возвращения снова стал донимать женщину.

В один из дней рецидивист выломал «глазок» входной двери, а вечером 7 мая подпалил обшивку. В это время в квартире были хозяйка, ее друг и 14-летняя дочь с приятелем. Никто из них не пострадал. После инцидента приехала полиция, однако поджигатель скрылся с места преступления.

Ранее в Москве мужчина послушал рассуждения девушки о жизни и поджег ее.